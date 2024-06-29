«Краснодар» всухую обыграл махачкалинское «Динамо»

Вечером субботы встречались два клуба из РПЛ – махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Поединок завершился уверенной победой «быков» - 2:0.
Оба своих гола краснодарцы оформили в первом тайме, сначала это сделал полузащитник Никита Кривцов, а после преимущество удвоил форвард Фёдор Смолов, который только вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо» свободным агентом.
Отметим, что игра прошла в формате трёх таймов. Два из них длились по 45 минут, а третий – по 30.
«Динамо» из Махачкалы в новом сезоне впервые в своей истории сыграет в Российской премьер-лиге, клуб стал вторым в Мелбет-Первой лиге в прошлом сезоне.
Протокол игры
Агкацев Станислав•Тормена Витор•Эктов Александр•Арутюнян Георгий•Петров Сергей•Сперцян Эдуард•Смолов Фёдор•Черников Александр•Кривцов Никита•Виктор Са•Батчи Жоау
Магомедов Тимур•Шумахов Идар•Кагермазов Сослан•Ковачевич Владимир•Сандрачук Александр•Алибеков Муталип•Магомедов Ражаб•Юсупов Залимхан•Сердеров Сердер•Глушков Никита Сергеевич•Касинтура Эгаш
29 июня. Стадион "FC Krasnodar Academy Stadium".
Бан пользователя