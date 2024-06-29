«Краснодар» всухую обыграл махачкалинское «Динамо»

Вечером субботы встречались два клуба из РПЛ – махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Поединок завершился уверенной победой «быков» - 2:0.

Оба своих гола краснодарцы оформили в первом тайме, сначала это сделал полузащитник Никита Кривцов, а после преимущество удвоил форвард Фёдор Смолов, который только вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо» свободным агентом.

Отметим, что игра прошла в формате трёх таймов. Два из них длились по 45 минут, а третий – по 30.

«Динамо» из Махачкалы в новом сезоне впервые в своей истории сыграет в Российской премьер-лиге, клуб стал вторым в Мелбет-Первой лиге в прошлом сезоне.