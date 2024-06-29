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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» всухую обыграл махачкалинское «Динамо»

29 Июня 2024 • 21:45 Комментировать
Краснодар
0:0
Динамо Махачкала

Вечером субботы встречались два клуба из РПЛ – махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Поединок завершился уверенной победой «быков» - 2:0.

Оба своих гола краснодарцы оформили в первом тайме, сначала это сделал полузащитник Никита Кривцов, а после преимущество удвоил форвард Фёдор Смолов, который только вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо» свободным агентом.

Отметим, что игра прошла в формате трёх таймов. Два из них длились по 45 минут, а третий – по 30.

«Динамо» из Махачкалы в новом сезоне впервые в своей истории сыграет в Российской премьер-лиге, клуб стал вторым в Мелбет-Первой лиге в прошлом сезоне.

Протокол игры  
Краснодар0:0Динамо Махачкала
Агкацев СтаниславТормена ВиторЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийПетров СергейСперцян ЭдуардСмолов ФёдорЧерников АлександрКривцов НикитаВиктор СаБатчи Жоау
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29 июня. Стадион "FC Krasnodar Academy Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Махачкала

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