Николич ответил, отпустит ли Файзуллаева на Олимпиаду

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, готов ли отпустить вингера команды Аббосбека Файзуллаева на предстоящие Олимпийские игры.

«Олимпийские игры могут быть раз в жизни. Это мой ответ. У нас есть две недели, посмотрим на его самочувствие. Но как можно остановить человека, если это может быть раз в жизни?» — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Напомним, в этом году Олимпиада пройдет в Париже, ее старт запланирован на 26 июля. Сборная Узбекистана U-23, за которую будет выступать Файзуллаев, сыграет в группе C вместе с молодежными командами Испании, Египта и Доминиканской Республики.