Центральный защитник «Ривер Плейт» Аарон Ансельмино в ближайшее время может стать игроком лондонского «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «синие» уже согласовали с Ансельмино трудовой договор на шесть лет, но с «Бока Хуниорс» переговоры продолжаются. Единственная загвоздка — «Бока Хуниорс» хочет сохранить 19-летнего защитника до конца года, утверждает источник.

В 2024 году Ансельмино принял участие в пяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет три миллиона евро.