Смолов забил первый гол за «Краснодар» после возвращения

Вечером субботы проходит товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Вернувшийся в «Краснодар» опытный форвард Фёдор Смолов забил свой первый гол после возвращения в стан «быков».

Случилось это на 17-й минуте. Смолов перехватил пас от игрока соперника и вышел один на один с голкипером махачкалинцев, а после «пербросил» вышедшего на него вратаря. Таким образом, Фёдор сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.

Напомним, что Смолов перешёл в «Краснодар» этим летом из московского «Динамо».

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