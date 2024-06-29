Николич: «Жемалетдинов может принести пользу ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о хавбеке Рифате Жемалетдинове.

29 июня ЦСКА провел товарищеский матч против «Шинника» (2:1). В игре принял участие 27-летний Жемалетдинов, который в настоящий момент является свободным агентом.

«Это качественный игрок. Я его знаю, конечно. Видно, что физически не до конца готов, поэтому сыграл только 30 минут. Уверен, он может нам приносить пользу», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

При этом сербский тренер отказался говорить, будет ли ЦСКА подписывать контракт с Жемалетдиновым.

Напомним, после окончания минувшего сезона пресс-служба «Локомотива» объявила о расставании с Жемалетдиновым.