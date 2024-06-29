Инвестор «Химок» Садыгов подтвердил переговоры с Джикией

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов подтвердил факт переговоров с защитником Георгием Джикией. Ранее о переговорах «Химок» с опытным игроком обороны сообщали СМИ.

«Переговоры с Георгием Джикией ведутся. Но пока до конкретики дело не дошло, общаемся», - говорит Садыгов для «Спорт-Экспресса».

Джикия по итогу минувшего сезона покинул «Спартак», в котором провёл семь лет карьеры после перехода в 2017 году из пермского «Амкара». Сейчас Георгий – свободный агент. «Химки» оформили возвращение в РПЛ и уже подписали Дениса Глушакова, Артура Юсупова и Антона Заболотного.