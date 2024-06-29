Аленичев — о Соболеве: Возможно, в «Зените» лучше финансовые условия

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Специалист признался, что не понимает, почему Соболев хочет уйти, ведь в «Спартаке» у него прекрасные условия для роста. Возможно, вопрос все же в финансах, предположил Аленичев.

— Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл в 34 матчах с учетом всех соревнований, забил десять голов и записал в свой актив девять голевых передач.