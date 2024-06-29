Гогуа тренируется с клубом РПЛ

Защитник Седрик Гогуа в данный момент тренируется в расположении клуба РПЛ.

По информации Legalbet, этим клубом являются «Химки». Сообщил о данном факте Дмитрий Селюк, агент Седрика.

Ранее сообщалось, что 29-летний бывший защитник ЦСКА и «Ротора» покинет «Шинник». Более того, Гогуа отсутствовал на сборах ярославского клуба. В минувшем сезоне центральный защитник провёл за «Шинник» 11 матчей во второй половине сезона. Результативными действиями он не отличился.

«Химки» по итогу минувшего сезона Мелбет-Первой лиги оформили камбэк в элиту российского футбола, заняв первое место.