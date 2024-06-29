Аленичев: Весной Угальде ничем не помог «Спартаку»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в минувшем сезоне.

Напомним, прошедшей зимой «Спартак» заплатил за Угальде 13 миллионов евро нидерландскому «Твенте».

— Мы помним, за какие деньги купили Угальде! Но в весенней части чемпионата Угальде, к сожалению, «Спартаку» ничем не помог, — цитирует Аленичева «Чемпионат».

В 12 играх чемпионата России – 2023/24 Угальде не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Контакт 22-летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

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