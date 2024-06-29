«Крылья» проиграли в товарищеском матче клубу Мелбет-Первой лиги

Самарские «Крылья Советов» в субботу, 29 июня провели товарищеский поединок против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Завершилась игра сенсационной победой клуба из Татарстана со счётом 2:1. Местом действия матча был известный казанский стадион «Центральный» в историческом центре города.

Счёт на 33-й минуте открыл аргентинский легионер «Крыльев» Франк Орозко, однако спустя семь минут челнинцы ударом Павла Горелова счёт сравняли. Поставил точку в игре во втором тайме игрок «КАМАЗа» Борис Фартуна, в итоге – волевая победа номинальных гостей.