Аленичев отреагировал на предстоящий переход Виллиана Жозе в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец уже находится в столице России.

«Виллиана Жозе я не знаю. Если «Спартак» покупает футболиста, надеюсь, что он будет помогать, особенно — в атаке», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

В прошедшей кампании нападающий появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором шести результативных передач.

Ожидается, что трансфер Жозе обойдется «Спартаку» всего в полтора миллиона евро.