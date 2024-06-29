Аленичев отреагировал на предстоящий переход Виллиана Жозе в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в стан «красно-белых».
Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец уже находится в столице России.
«Виллиана Жозе я не знаю. Если «Спартак» покупает футболиста, надеюсь, что он будет помогать, особенно — в атаке», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».
В прошедшей кампании нападающий появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором шести результативных передач.
Ожидается, что трансфер Жозе обойдется «Спартаку» всего в полтора миллиона евро.
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