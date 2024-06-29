ЦСКА выиграл первый матч с Николичем

В субботу ЦСКА проводил первый товарищеский матч на летних сборах. Это была первая игра «армейцев» под руководством сербского специалиста Марко Николича. ЦСКА обыграл «Шинник» со счётом 2:1. За московскую команду голы забили Фёдор Чалов и Тамерлан Мусаев.
Напомним, что прошлый чемпионат России ЦСКА завершил только на шестой позиции в турнирной таблице. Как следствие, руководители московского клуба решили пойти на смену тренера.
Добавим, что в первом туре следующего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА будет играть против «Ростова».
Протокол игры
|ЦСКА Москва
|2:1
|Шинник
|(1:0) Чалов Фёдор 17'
|38' Якушевич Глеб (1:1)
|(2:1) Мусаев Тамерлан 83'
Акинфеев Игорь • Келлвен Дуглас • Виллиан Роша • Дивеев Игорь • Мойзес Роберто • Круговой Данил • Зделар Саша • Глебов Кирилл • Файзуллаев Аббосбек • Обляков Иван • Чалов Фёдор
Запасные: Рядно Михаил • Риванди Амирхоссейн • Агапов Илья • Шуманский Артем • Боков Данила • Гайич Милан III • Лукин Матвей • Мусаев Тамерлан • Жемалетдинов Рифат • Кисляк Матвей • Бистрович Кристиян • Помазун Илья
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