ЦСКА выиграл первый матч с Николичем

В субботу ЦСКА проводил первый товарищеский матч на летних сборах. Это была первая игра «армейцев» под руководством сербского специалиста Марко Николича. ЦСКА обыграл «Шинник» со счётом 2:1. За московскую команду голы забили Фёдор Чалов и Тамерлан Мусаев.

Напомним, что прошлый чемпионат России ЦСКА завершил только на шестой позиции в турнирной таблице. Как следствие, руководители московского клуба решили пойти на смену тренера.

Добавим, что в первом туре следующего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА будет играть против «Ростова».