У «Оренбурга» есть предложения по Вере от российских клубов

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Есть предложения по Лукасу Вере от зарубежных и российских команд. Однако они не устраивают как наш клуб, так и самого футболиста», — заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин в интервью со Sport24.

В прошедшем сезоне аргентинский хавбек появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор Веры с «Оренбургом» рассчитан до июня 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.