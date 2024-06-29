Аленичев не уверен, что Глушенков заиграет в «Зените»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Аленичев признался, что не может сказать, будет ли Глушенков регулярно играть в «Зените», ведь там серьезная конкуренция.

— Не факт, что Глушенков будет так ярко выглядеть в «Зените», как он выглядел в «Локомотиве», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 встречах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и оформил 21 ассист.

Этим летом Глушенков перешел в «Зенит», с которым подписал контракт на четыре года.