Антон Миранчук интересен ЦСКА

Полузащитник Антон Миранчук может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Действующий контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня, и переговоры о новом соглашении пока не дали результата. Словом, уже через считанные часы Миранчук может стать свободным агентом.

Согласно данным Sport24, к Миранчуку присматривается ЦСКА. Кроме того, у полузащитника есть варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Катаре.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антона Миранчука в 6 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.