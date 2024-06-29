Петржела — о Дзюбе: Возможно, пришло время тренировать

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний Дзюба недоволен работой своего агента, который не может ему найти достойный вариант продолжения карьеры.

«Не думаю, что Артём сейчас очень востребован в Премьер-лиге. Если он никому не нужен в РПЛ, зачем ему продолжать карьеру?» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюбе стоит попробовать себя в роли тренера.

В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и оформил четыре ассиста.