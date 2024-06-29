В махачкалинском «Динамо» подтвердили интерес к Гилерме

Клуб РПЛ, махачкалинское «Динамо» подтвердил раннюю новость об интересе к Маринато Гилерме, опытнейшему голкиперу из Бразилии, который покидает «Локомотив».

«Нам нужны игроки, зарекомендовавшие себя в РПЛ. Но наши возможности и желание игроков часто несопоставимы. Прямого диалога у нас не было, о его намерениях мы не знаем», - сказал Sport24 президент махачкалинцев Гаджи Гаджиев.

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» - один из вариантов для Гилерме. Но с большой долей вероятности Маринато вернётся к себе домой в Бразилию. Голкиперу, напомним, через полгода исполнится 39 лет.