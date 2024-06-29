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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Гилерме есть всего один вариант продолжения карьеры в России слухи

29 Июня 2024 • 18:11 Комментировать

На данный момент у голкипера-ветерана РПЛ Маринато Гилерме есть всего один вариант продолжения карьеры в России.

По информации Sport24, это махачкалинское «Динамо». С высокой вероятностью Гилерме вернётся в родную Бразилию, где у него также есть варианты продолжения карьеры.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» по итогу прошлого сезона Мелбет-Первой лиги напрямую пробилось в РПЛ со второго места. Гилерме и «Локомотив» не стали продлевать контракт по окончании сезона.

В декабре Гилерме исполнится 39 лет. Бразилец ранее заявлял, что хочет ещё играть. В «Локо» он провёл 17 лет – с 2007 по 2024 годы.

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