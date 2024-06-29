«Краснодар» назвал состав на товарищеский матч с махачкалинским «Динамо»

В субботу, 29 июля, «Краснодар» проведёт товарищеский матч против «Динамо» из Махачкалы.

Пресс-служба кубанского клуба опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок. С первых минут главный тренер «быков» Мурад Мусаев решил выпустить следующих футболистов: Агкацев (вр), Петров, Арутюнян, Тормена, Эктов, Кривцов, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов.

Контрольный поединок между «Краснодаром» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.