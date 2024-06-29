Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов ответил, сможет ли Джикия усилить «Химки»

29 Июня 2024 • 18:04 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе экс-защитника «красно-белых» Георгия Джикии в «Химки».

«Конечно, Джикия усилит «Химки». Команда вернулась в РПЛ, поэтому ей нужны квалифицированные футболисты», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

По мнению специалиста, Джикия будет основным игроком и станет лидером обороны «Химок».

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» уже сделали предложение о подписании контракта 30-летнему защитнику.

После окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Евгений Бушманов Георгий Джикия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Аршавин назвал победителя Евро-2024 В сборной Франции назревает новый конфликт
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
18:11 · Россия. Премьер-лига
У Гилерме есть всего один вариант продолжения карьеры в России слухи
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» назвал состав на товарищеский матч с махачкалинским «Динамо»
18:04 · Россия. Премьер-лига
Бушманов ответил, сможет ли Джикия усилить «Химки»
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» в грядущем сезоне будет играть на двух домашних стадионах
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко сыграет последний матч за «Торпедо», а после станет тренером официально
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не делал предложение нападающему «Шальке»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Фюллькруг забивает на крупных турнирах каждые 35 минут
17:20 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ предложил контракт Джикии слухи
17:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Смолов Кордобе не конкурент»
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Дзюбе пора заканчивать» — Смородская
17:08 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Мы даже не контактировали с Дзюбой по поводу перехода»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бабич присоединится к «Спартаку»
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» установил трансферный бан на легионеров слухи
16:46 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей Кузнецов назвал лучшего российского голкипера
16:38 · Россия. Премьер-лига
Василий Кузнецов: Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем