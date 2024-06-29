Бушманов ответил, сможет ли Джикия усилить «Химки»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе экс-защитника «красно-белых» Георгия Джикии в «Химки».
«Конечно, Джикия усилит «Химки». Команда вернулась в РПЛ, поэтому ей нужны квалифицированные футболисты», — заявил Бушманов «РБ Спорту».
По мнению специалиста, Джикия будет основным игроком и станет лидером обороны «Химок».
Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» уже сделали предложение о подписании контракта 30-летнему защитнику.
После окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента.
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