«Локомотив» не делал предложение нападающему «Шальке»

Появилась новая информация о возможном переходе форварда «Шальке» Кенана Карамана в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере.

Как утверждает «Чемпионат», «железнодорожники» не предлагали контракт 30-летнему Караману.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором девяти результативных передач.

Контракт Карамана с «Шальке» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.

Ранее стало известно, что в «Локомотиве» запретили подписывать легионеров в летнее трансферное окно.