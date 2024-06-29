Фюллькруг забивает на крупных турнирах каждые 35 минут

Интересной статистикой про форварда сборной Германии Никласа Фюллькруга делится Opta Sports. Так, немецкий нападающий оформляет гол на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы) в среднем каждые 35 минут.

Всего Никлас забил четыре гола в шести матчах на мундиалях и Евро, притом все свои четыре гола он оформил после выхода на замену.

Среди всех европейцев с сотней и более минут на крупных турнирах только у поляка Эрнеста Вилимовского КПД выше (гол каждые 30 минут).

Напомним, вечером 29 июня сборная Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Дании. Текстовая трансляция игры – у нас на портале.