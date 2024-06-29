Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в подмосковных «Химках».

Как утверждает «РБ Спорт», 30-летний защитник получил предложение от «Химок». По данным источника, переговоры с Джикией ведет лично Туфан Садыгов, который является главным инвестором подмосковного клуба.

Сообщается, что Джикии была предложена заработная плата в размере 650 тысяч евро в год без учета бонусных выплат.

Напомним, после окончания минувшего сезона Джикия покинул «Спартак» свободным агентом. Руководство клуба приняло решение не продлевать трудовое соглашение с защитником.