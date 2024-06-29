Непомнящий: «Смолов Кордобе не конкурент»

Футбольный тренер Валерий Непомнящий порассуждал о том, как Фёдор Смолов сможет взаимодействовать с Джоном Кордобой. Напомним, этим летом Смолов в статусе свободного агента вернулся в стан «быков». Основным форвардом «Краснодара» является колумбийский легионер Джон Кордоба, один из самых результативных игроков РПЛ.

«Не думаю, что Смолов — конкурент Кордобе. Они игроки разного типа. Кордоба — это форвард строго первой линии, а Фёдор чаще играет из глубины. Думаю, они могут играть вместе», - говорит Непомнящий для Legalbet.

Смолову, напомним, уже 34 гола, ранее он играл в «Краснодаре» и становился лучшим бомбардиром РПЛ.