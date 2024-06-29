«Дзюбе пора заканчивать» — Смородская

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, после окончания прошлого сезона «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего Дзюбы, который выступал за клуб с февраля 2023 года.

Смородская считает, что Дзюба уже не поедет играть в зарубежный клуб.

«Возраст у Артема уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В «Локомотиве» он не показал ничего особенного», — цитирует Смородскую портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в 26 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех ассистов.

Ранее появилась информация, что у Дзюбы есть только два предложения из РПЛ.