Газизов: «Мы даже не контактировали с Дзюбой по поводу перехода»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу потенциального приглашения в дагестанский столичный клуб ныне свободного Артёма Дзюбы.

«Разговоров о переходе Артёма нет. Даже не контактировали с ним по этому поводу. Было бы неплохо, чтобы в нашем клубе были игроки такого уровня, но контактов не было», - говорит функционер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба этим летом покинул «Локомотив», в стане «железнодорожников» Артём играл с февраля 2023 года. Весну Дзюба, которому в августе стукнет 36 лет, провёл без результативных действий и почти не играл.