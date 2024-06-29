Стало известно, когда Бабич присоединится к «Спартаку»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, когда сербский защитник Срджан Бабич присоединится к команде.

Напомним, Бабич вместе со своей сборной участвовал в чемпионате Европы – 2024, однако сербы не смогли выйти из группы и покинули турнир.

«Планируется, что Срджан Бабич, который был в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы, присоединится к нам в середине следующей недели», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Стоит сказать, что все три матча сборной Сербии на Евро-2024 Бабич провел на скамейке запасных.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 19-22 июля. Соперником «Спартака» на старте сезона станет «Оренбург».