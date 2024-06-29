Московский «Локомотив» не будет покупать иностранных футболистов в летнее трансферное окно.

Журналист Дмитрий Клипин написал в своем телеграм-канале о том, что этим летом «Локомотив» будет искать новичков только на внутреннем рынке. Сообщается, что тренерскому штабу Михаила Галактионова было запрещено приглашать легионеров.

Напомним, прошедший сезон Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 играх.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ, который пройдет 19-22 июля. «Локомотив» встретится на своем поле с «Акроном».