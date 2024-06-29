Тренер вратарей Кузнецов назвал лучшего российского голкипера

Экс-тренер вратарей московского «Спартака» Василий Кузнецов ответил на вопрос, какого российского голкипера он считает лучшим в настоящий момент.

— Назову Матвея Сафонова. Очень хочется, чтобы у него получилось в «ПСЖ», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В середине июня стало известно, что Сафонов продолжит карьеру в «ПСЖ». Трудовой договор между сторонами подписан до 2029 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.