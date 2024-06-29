Василий Кузнецов: Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Спартака»

Экс-тренер голкиперов «Спартака» Василий Кузнецов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

Напомним, руководство столичного клуба отправило испанского специалиста в отставку в середине апреля. Тренер руководил «красно-белыми» с июня 2022 года.

«Увольнение Абаскаля должно было случиться. Не скажу, что меня это удивило», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Стоит сказать, что Абаскаль уже нашел себе новый клуб. 19 июня 35-летний специалист возглавил испанскую «Гранаду», которая предстоящий сезон проведет в Сегунде.