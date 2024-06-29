Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василий Кузнецов: Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Спартака»

29 Июня 2024 • 16:38 Комментировать

Экс-тренер голкиперов «Спартака» Василий Кузнецов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

Напомним, руководство столичного клуба отправило испанского специалиста в отставку в середине апреля. Тренер руководил «красно-белыми» с июня 2022 года.

«Увольнение Абаскаля должно было случиться. Не скажу, что меня это удивило», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Стоит сказать, что Абаскаль уже нашел себе новый клуб. 19 июня 35-летний специалист возглавил испанскую «Гранаду», которая предстоящий сезон проведет в Сегунде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Василий Кузнецов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Фоден покинул сборную Англии Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Аршавин назвал победителя Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
16:38 · Россия. Премьер-лига
Василий Кузнецов: Меня не удивило увольнение Абаскаля из «Спартака»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможности подписания Дзюбы
16:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал стартовый состав на первый товарищеский матч летних сборов
15:55 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Я бы не возвращал Промеса в «Спартак»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Дзюбе не стоит играть в РПЛ»
15:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» почти договорился о трансфере за 27 млн евро
14:48 · Россия. Премьер-лига
У Дзюбы только два варианта в РПЛ
14:05 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» похвастался молодостью состава
13:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не собирается отдавать Гайча в аренду
13:01 · Россия. Премьер-лига
Бухгалтер ЦСКА перевела мошенникам 600 тысяч рублей 3
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Для «Спартака» уход Соболева — очень плохая сделка» 1
12:06 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Совмещение постов в клубе и сборной не мешают Карпину»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Скорее всего, Илья уйдёт в аренду» 1
11:31 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Селихов мог бы стать лучшим вратарём России»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Ваня может остаться в России»
Все новости
Рекомендуем