Гаджиев высказался о возможности подписания Дзюбы

Гаджи Гаджиев, который занимает пост президента махачкалинского «Динамо», высказался насчёт возможности подписания Артёма Дзюбы. Как известно, 35-летний форвард находится без клуба после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024.

«Мы не делали предложения Артёму Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали. Артём – свободный агент, всё зависит от его пожеланий, ещё есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются. Но нам бы Дзюба мог помочь», - цитирует Гаджиева Sport24.

Гаджиев добавил, что если Дзюба захочет играть за «Динамо» из Махачкалы, то клуб с удовольствием подпишет с ним контракт.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» впервые в истории выступит в топ-дивизионе российского футбола.

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