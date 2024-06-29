ЦСКА назвал стартовый состав на первый товарищеский матч летних сборов

Сегодня, 29 июня, московский ЦСКА встретится с ярославским «Шинником» в рамках товарищеского матча.

Пресс-служба «красно-синих» поделилась информацией о футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев (вр), Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Глебов, Чалов.

Контрольный поединок между ЦСКА и «Шинников» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.