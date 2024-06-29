Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает журналист Полин Галанс, каталонская «Барселона» заинтересована в приглашении 28-летнего футболиста. По данным источника, новый главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не видит в своем составе Ансу Фати и вместо него хочет подписать Бонгонду и «Спартака».

Источник отмечает, что российский клуб требует у «Барселоны» 19 миллионов евро за своего вингера.

В прошедшем сезоне Бонгонда принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет два голевых паса.