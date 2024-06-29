Якубко: «Я бы не возвращал Промеса в «Спартак»

Экс-футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Как известно, в конце зимы Промеса задержали в ОАЭ из-за оставления места ДТП. После этого Нидерланды запросили выдачу футболиста – на родине Квинси получил два тюремных срока, апелляции по которым ещё рассматриваются.

По мнению Якубко, «Спартаку» лучше подписать вместо Промеса другого футболиста такого же уровня.

«Промес – классный футболист, но его поведение в этой ситуации – это ненормально. Я так вижу эту ситуацию. Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал «нет». Потому что у клуба есть имидж», - цитирует Якубко «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появлялась информация о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».