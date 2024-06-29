Камоцци: «Дзюбе не стоит играть в РПЛ»

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу нападающего Артёма Дзюбы. Как известно, 35-летний футболист находится без клубной прописки после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024. По мнению Камоцци, Дзюбе больше не стоит выступать в Российской премьер-лиге.

«Я думаю, что время Артёма Дзюбы уже прошло. Ему не стоит играть в РПЛ», - слова Камоцци приводит «РБ Спорт».

В 26 официальных матчах прошлого сезона Дзюбе удалось забить четыре гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают опытного нападающего в 2 миллиона евро.