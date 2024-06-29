«Зенит» почти договорился о трансфере за 27 млн евро

«Зенит» ведёт работу по усилению своего состава. В ближайшее время в питерский клуб может перейти полузащитник Иван Илич из «Торино». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», клубы почти договорились о трансфере за 27 миллионов евро. Илич может подписать контракт с «сине-бело-голубыми» уже очень скоро.

Илич играет за «Торино» с конца 2023 года. С тех пор сербский полузащитник провёл 48 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что 23-летний Иван Илич поучаствовал во всех трёх матчах сборной Сербии на чемпионате Европы.