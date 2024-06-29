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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы только два варианта в РПЛ

29 Июня 2024 • 14:48 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба до сих пор не имеет клубной прописки. По завершению сезона 2023/2024 футболист покинул «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», на сегодняшний день у 35-летнего Дзюбы есть только два варианта – «Динамо» Махачкала и «Факел». Источник отмечает, что футболист недоволен действиями агента, который не может найти для него достойное предложение.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюбы провёл 26 официальных матчей, в которых забил четыре гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Артём Дзюба Динамо Махачкала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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