«Локомотив» похвастался молодостью состава

Пресс-служба «Локомотива» сделала публикацию по случаю Дня молодёжи. Клуб принимает поздравления, учитывая молодость своего состава.
«По итогам отчёта Мир РПЛ за прошлый сезон самый юный коллектив – это наш «Локомотив», - говорится в публикации.
Средний возраст состава «Локомотива» в прошлом сезоне составил 24,1 года.
Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.
Следующий чемпионат «Локомотив» начнёт с домашнего матча против «Акрона». Игры первого тура Премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.
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