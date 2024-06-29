«Локомотив» похвастался молодостью состава

Пресс-служба «Локомотива» сделала публикацию по случаю Дня молодёжи. Клуб принимает поздравления, учитывая молодость своего состава.

«По итогам отчёта Мир РПЛ за прошлый сезон самый юный коллектив – это наш «Локомотив», - говорится в публикации.

Средний возраст состава «Локомотива» в прошлом сезоне составил 24,1 года.

Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.

Следующий чемпионат «Локомотив» начнёт с домашнего матча против «Акрона». Игры первого тура Премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.