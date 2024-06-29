ЦСКА не собирается отдавать Гайча в аренду

ЦСКА не собирается отдавать в аренду нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что если аргентинский футболист окажется не нужен главному тренеру «армейцев» Марко Николичу, ЦСКА попытается продать Гайча.

Напомним, прошлый сезон 25-летний Гайч провёл в турецком клубе «Ризеспор», забив 11 голов и отдав одну результативную передачу в 35 матчах. Сейчас трансферная стоимость нападающего, принадлежащего ЦСКА с 2020 года, составляет 1,7 миллиона евро.

Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, а также сумел дойти до финала Кубка страны (Пути РПЛ), где уступил будущему обладателю трофея «Зениту».