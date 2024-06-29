Соболев может повторить их путь: кто из российских игроков провалился в «Зените»

В летнее трансферное окно «Зенит» оформил уже четыре трансфера на внутреннем рынке, а в ближайшее время может закрыть сделку ещё и по Александру Соболеву. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, у каких российских игроков не получилось себя проявить в санкт-петербургском клубе.

Зелимхан Бакаев

Один из самых ярких воспитанников «Спартака», который переходил в «Зенит» летом 2022 года в качестве серьёзного усиления, но получилось всё совсем иначе. В первом сезоне он всего один раз вышел в стартовом составе «сине-бело-голубых» в рамках РПЛ, а за вторую половину сезона (за 15 матчей) провёл на поле суммарно шесть минут. В сентябре 2023 года Бакаев отправился в аренду в клуб из ОАЭ.

Как известно, сам Бакаев не участвовал в решении своей судьбы, ведь переход в «Зенит» оформил отец игрока. Никто не знает, как бы сложилась карьера футболиста, если бы он принял предложение «Спартака» о продлении контракта в 2022 году.

Алексей Сутормин

Один из самых скандальных трансферов в истории российского футбола. Напомним, покупка Сутормина обошлась «Зениту» в 2019 году в 50 тысяч рублей. В «Оренбурге» игрок здорово себя проявил, поэтому заслуженно получил повышение в классе, но вот в «Зените» у него не задалось. За пять лет Сутормин никогда не был железным игроком стартового состава, а лишь подменял отсутствующих по разным причинам футболистов. К 30 годам он накопил приличную сумму денег и всё-таки решил поиграть в футбол, отправившись в феврале этого года в аренду в «Сочи». По итогам сезона южане покинули РПЛ, а Сутормин вернулся в «Зенит».

Дмитрий Чистяков

В сезоне-2019/20 Чистяков неплохо себя проявил в «Ростове», после чего отправился в аренду в «Зенит». В стане «сине-бело-голубых» он сразу стал игроком основы, и летом 2021 года клуб с берегов Невы оформил полноценный трансфер. Однако играл Чистяков лишь до того времени, пока «Зенит» не нашёл себе более классного защитника. В феврале текущего года Чистяков вместе с Суторминым отправился в аренду в «Сочи», но появился на поле только в шести играх. Летом защитник вернулся в «Зенит».

Александр Коваленко

Молодой талант навёл шороху сразу же после перехода в «Крылья Советов» из «Чертаново». Летом 2022 года Коваленко был выкуплен «Сочи», однако футболист остался в Самаре ещё на сезон на правах аренды. Любопытно, что за «Сочи» он так и не успел провести ни одного матча, ведь «Зенит» перекупил хавбека у южан. В минувшем сезоне 20-летний Коваленко сыграл в шести матчах РПЛ, но ни разу не вышел в стартовом составе. За шесть своих игр футболист суммарно провёл на поле 66 минут.

Данил Круговой

Наверное, нельзя утверждать, что возвращение Кругового из «Уфы» стало настоящим провалом, но факт в том, что защитник очень мало играл и практически не выходил в стартовом составе. Круговой всегда достойно подменял игроков основы, но на его позиции выступает Дуглас Сантос, который является неприкасаемым. Минувшей зимой футболист принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал договор с ЦСКА, который вступит в силу 1 июля.

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