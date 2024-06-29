Бухгалтер ЦСКА перевела мошенникам 600 тысяч рублей

Бухгалтер ЦСКА Елена Лосева стала жертвой мошенников. Как сообщает телеграм-канал Baza, 8 июня женщине поступил звонок по поводу необходимости поменять страховой полис. Лосеву попросили назвать коды из сообщений, что она и сделала.

Дальше сотрудница ЦСКА получила сообщения о взломе аккаунта в WhatsApp. Для возвращения доступа Лосевой было предложено позвонить по номеру, который якобы принадлежит Госуслугам. По этому номеру женщину перенаправили к «специалисту Сбербанка». Он сообщил Лосевой, что с её счетов пытаются перевести 950 тысяч рублей какому-то украинцу. Представительнице ЦСКА для недопущения блокировки счетов предложили перевести деньги неизвестному человеку. Когда перевод был осуществлён, Лосевой сказали, что свяжутся с ней на следующий день. Звонка не последовало, и бухгалтер обратилась в полицию. Лосева потеряла 600 тысяч рублей.