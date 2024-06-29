Камоцци: «Для «Спартака» уход Соболева — очень плохая сделка»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению эксперта, уход Соболева станет для «Спартака» серьёзной потерей.

«Я не знаю, почему Саша хочет покинуть «Спартак». Для «Зенита» это хорошая сделка, для «Спартака» — очень плохая. Соболев — классный футболист», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 7,5 миллионов евро.