Семшов: «Совмещение постов в клубе и сборной не мешают Карпину»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что совмещение тренерских постов в национальной команде и «Ростове» скажется положительно на Валерии Карпине.

Ранее стало известно, что Карпин продлил контракт с РФС на четыре года.

«Я считаю, что в данной ситуации ему это только помогает. Тренируя «Ростов», Карпин встречается со многими командами, где выступают игроки, которые вызываются в национальную сборную. Пока мы не играем в отборе, не играем на больших турнирах», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, минувший сезон «Ростов» Карпина завершил на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.