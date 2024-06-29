Агент Помазуна: «Скорее всего, Илья уйдёт в аренду»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем 27-летнего футболиста.

Напомним, предыдущий сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале», который не смог сохранить прописку в РПЛ и вылетел в Мелбет-Первую лигу.

«Скорее всего, Илья уйдёт в аренду. Зарубежные варианты? В силу определённых обстоятельств мы будем рассматривать вариант с полноценной продажей, если осуществится переход в зарубежный клуб», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Помазун провёл за команду из Екатеринбурга 34 матча, в которых пропустил 50 голов и в восьми играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.