Кузнецов: «Селихов мог бы стать лучшим вратарём России»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов высказался о травматичности голкипера «красно-белых» Александра Селихова.

По мнению Кузнецова, регулярные повреждения мешают 30-летнему Селихову в полной мере раскрыть свой потенциал.

«Саша перенёс две тяжелейшие травмы – ахилл и повреждение пальца. Я убеждён, что будь в карьере Селихова меньше травм, то он стал бы одним из или лучшим вратарём России», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В прошлом сезоне Селихов провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил 12 голов и в четырёх играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.