Агент Дркушича: «Ваня может остаться в России»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге. По словам агента, Дркушич, выступающий сейчас на чемпионате Европы за сборную Словении, ещё может остаться в России.

«Может ли Ваня остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых забил два мяча. Контракт защитника с южанами рассчитан до середины 2025 года.