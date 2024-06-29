Бушманов: «Если Соболев не хочет играть за «Спартак», пусть уходит»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению эксперта, если Соболев хочет покинуть «Спартак», удерживать его не нужно.

«Я не знаю, почему Соболев хочет покинуть «Спартак». Наверное, сейчас все хотят перейти в «Зенит». Нельзя оставлять человека, который хочет уйти. Соболев – хороший игрок, его уход станет потерей для клуба», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.