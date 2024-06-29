Зинков: «Устаёшь от постоянных шуток Дзюбы»

Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков, который ранее выступал в системе «Зенита», высказался о совместных тренировках с известным нападающим Артёмом Дзюбой.

Зинков назвал Дзюбу весёлым человеком, который любит много шутить.

«Когда на сборах едешь с ним рядом в автобусе, немножко даже устаёшь от постоянных шуток. Прошло две тренировки, ты устал физически, но у Артёма ещё хватало сил, чтобы шутить. Ты просто устаешь от какого-то постоянного шума (улыбается). Это не в обиду Артёму», — цитирует Зинкова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» нападающий успел стать четырёхкратным чемпионом России.