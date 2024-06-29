Шунин может перейти в «Химки»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин может перейти в подмосковные «Химки», которые примут участие в следующем розыгрыше РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», подмосковный клуб ведёт переговоры с 37-летним футболистом, защищающим ворота «бело-голубых» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. При этом отмечается, что у Шунина есть и другие варианты продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что «Динамо» не станет продлевать контракт с Шуниным.

В минувшем сезоне вратарь провёл за «бело-голубых» 20 матчей, в которых пропустил 26 голов и в трёх встречах сохранил свои ворота «сухими».