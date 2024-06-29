Тяпушкин: «За Сафонова «Зениту» пришлось бы платить сумасшедшие деньги»

Бывший голкипер ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о вратарском вопросе действующего чемпиона России «Зенита».

По мнению эксперта, петербургскому клубу было бы сложно подписать Матвея Сафонова, перешедшего этим летом из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Сейчас просто так из одной команды в другую не перейдёшь. За того же Матвея Сафонова «Зениту» пришлось бы платить сумасшедшие деньги — за вратаря, наверное, столько не дают», — цитирует Тяпушкина «Чемпионат».

Напомним, сейчас ворота «сине-бело-голубых» защищают Михаил Кержаков, Денис Адамов и Александр Васютин.